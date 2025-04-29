Osmancık'ta Çocuk Yazarların İmza Günü

Bu imza gününün yazarları çok farklı: 10 öğrenci yazdıkları kitapları imzaladı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde 10 öğrenci, yazdıkları ve yayımlanan kitaplarını düzenlenen imza gününde imzaladı. İmza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde kitap yazan 10 öğrenci, 'çocuk yazar' unvanı aldı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin hikaye, masal ve bilim kurgu türlerinde yazmış olduğu eserler, kitap haline getirildi ve basımı gerçekleştirildi. Öğrencilere süreç boyunca Türkçe Öğretmeni Mustafa Aksoy rehberlik ederken, BİLSEM öğretmenleri editörlük yaptı. Rafet Namalır'ın Müdürlüğü'nü yaptığı BİLSEM ise yayınevi statüsü de kazanmış oldu.

Çocuk yazarların yazdığı kitaplar için Osmancık Bilim Sanat Merkezi'nde imza günü düzenlendi. Düzenlenen imza gününde veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. İmza gününe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da eşi Elif Duman ile birlikte katılarak minik yazarların imzalı kitaplarını aldı.

Programda konuşan Kaymakam Duman, "Küçüklerimizin yazdığı kitapları imzalatmaya geldik. İlk kitapları ve inşallah devamı da gelir. Öğretmenleri ile bu güzel eserleri ortaya koydular. Örnek olması açısından bir örnek olduğunu düşünüyorum, inşallah devamı gelir. Çocuklarımızı yazdıkları kitaplardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Program, çocuk yazarların seslendirdiği şiirlerle son buldu.