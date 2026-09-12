Osmancık'ta düğün Çorum FK maçına denk geldi, vatandaşlar maç izlemeye koştu - Son Dakika
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Osmancık'ta düğün Çorum FK maçına denk geldi, vatandaşlar maç izlemeye koştu

Osmancık\'ta düğün Çorum FK maçına denk geldi, vatandaşlar maç izlemeye koştu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düğünle aynı saate denk gelen Çorum FK'nın Eyüpspor maçını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, düğünü bırakıp maçı izledi. Köy odasında maç izleyenlerin sayısı bir anda 40-50 kişiye ulaştı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, düğünle aynı saate denk gelen Çorum FK'nın Eyüpspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, düğünü bırakıp maçı izledi. Bazı vatandaşlar düğünde halay çekerken, diğer vatandaşların ise televizyon başında maç izlemesi renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Avlağı köyünde, Mustafa ve Zeynep çiftinin 6 Eylül'de gerçekleştirilen düğün töreni, şehrin takımı olan Çorum FK'nın Eyüpspor ile oynadığı maçla aynı saate denk geldi. Şehrin Trendyol Süper Lig'deki temsilcisini desteklemek isteyen ve maçı izlemek istemeyen vatandaşlar, düğünü bırakıp karşılaşmayı izledi. Vatandaşlar köy meydanındaki düğünde eğlenirken, diğer vatandaşların ise meydanın yanındaki köy odasında maç izlediği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Öte yandan, çiftin 5 Eylül'deki kına merasimi de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine denk geldi. Vatandaşlar derbiyi de düğün sırasında izledi.

"Bir anda maç izlediğimiz yer 40-50 kişiyle doldu"

Kuzeninin düğünüyle Çorum Fk'nin maçı aynı güne denk geldiğini ve vatandaşların maçı da kaçırmak istemediğini belirten Şenol Yidekçi, "Ankara'da yaşıyorum, aslen Çorumluyum. Geçen hafta sonu Çorum'da kuzenimin düğünü vardı. Cumartesi günü kınası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisin, Pazar günü gerçekleştirilen düğünü Çorum FK'nın maçına denk geldi. Düğün yaptığımız yerin yan tarafında köy odası vardı, 'orada maçı izleyelim hem de düğüne katılırız' dedik. Ama düğüne gelenler bizden daha çok ilgi gösterdiği için bir anda maç izlediğimiz yer 40-50 kişiyle doldu. Arada damat da halayı bırakıp geldi, maçı izleyip geri gitti. Ben de hemen bir video çekip sosyal medyada paylaşmak istedim. Bayağı kişiye ulaştı, maçı da yendik. Bize güzel bir anı bıraktılar, sağ olsunlar. Güzel tarih seçmişler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmancık'ta düğün Çorum FK maçına denk geldi, vatandaşlar maç izlemeye koştu - Son Dakika

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