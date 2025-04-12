Osmaneli Belediye Başkanı Torun\'dan Gençlere Park Uyarısı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Torun, özellikle park ve bahçelere zarar verilmesi konusunda uyarıda bulunarak, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Başkan Torun, gençlerden şehir içindeki parklardan Sakarya Nehri kenarındaki parklara yönelmelerini rica ederek; "Osmanelilerden benim bu meclis toplantısında bir takım ricalarım olacak insanlar benim bunu söylememi istiyor. İlk bu park ve bahçelerin temizliği ile ilgili yani şöyle oluyor arkadaşlar özellikle ilk önce gençlere söyleyeyim. Yani ne bileyim gençleri biraz daha şehir içi parklardan yani Sakarya kenarındaki parklara doğru özellikle rica ediyorum. Akşamları falan her mahalle halkı, her akşam bize bir şikayet işte zabıtaya şikayet geliyor. 'Ses yapıyorlar, ses yapıyorlar, bunlar bizi rahatsız ediyor' İşte gençler Sakarya nehrinde ki parklara doğru kayarlarsa kendi büyüklerini rahatsız etmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü iş çok baya bir büyüdü. Yani bu parkı buradan kaldır. Burada park istemiyoruz gibi söylemlere başladı insanlar. Dolayısıyla ben gençlerden rica ediyorum alt taraflara kaysınlar" dedi.

Başkan Torun, açıklamasına devam ederek; "Özellikle akşam sohbetlerinde bide bir konu daha var. Herkes bana video atıyor işte güvenlik kameraların videoları falan gençler biraz parkları çok kötü kullanıyor. Sonra ateş yakıyorlar, kauçuk paspasları yakıyorlar, çardakları yakıyorlar. Biz görüntü vermeyelim üzmeyelim çocukları uğraştırmayalım diyoruz ama artık buradan suç duyurusunda bulunmaya başlayacağız. Çünkü değerli gençler onlar aslında onların ailelerin ya da kendilerinin malı nasıl eve gidip koltuğu yakmıyorsan, biz onları kendi cebimizden almıyoruz. Yani sizin paranızla, biz onların tekrar aynısını yapıyoruz. Dolayısıyla yazık günah yani onu eğer oraya harcayacağımız parayı başka veririz onların evine ya da önüne harcarız. Şimdi bunu ne için anlattım, işte farkına varın. Çevre temiz işlerine girdiğimizde hemen hemen her parkta her nokta da geçen sene yaptığımız yerlerin işte kırıldığını döküldüğünü, çardağın üstünde ateş yakıldığını, çardakların, parkların, plastiklerin yandığını görüyoruz. Yani rica ediyorum yaptıkları şeyler onların kendi malı, bizim değil yani, bunu bir yerden, dışarıdan gelip kurmadık" şeklinde konuştu.

Öte yandan, toplantıda gündeme gelen başlıca konular arasında; Camikebir Mahallesi'nde tamamlanan parke yenileme çalışmaları, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin altı ay içerisinde tamamlanma hedefi, devam eden yol genişletme çalışmaları ve yeni mesire alanı düzenlemeleri yer aldı.

Ayrıca, Başkan Torun toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa hakkında bilgilendirme yapılmasının önemine değindi. Kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durarak, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmalarının artırılacağını ifade etti. - BİLECİK