Osmaneli\'nde 18 Güvenlik Kamerası Kuruldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylerin güvenliğine 18 yeni kamera desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesinde kırsal bölgelerde güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla 6 köyde 18 yeni güvenlik kamerası kuruldu. Orhaniye, Selimiye, Belenalan, Ericek, Adliye ve Boyunkaya köylerini kapsayan çalışma ile birlikte kolluk kuvvetlerinin teknolojik imkan ve kabiliyetleri güçlendirildi. Kurulan yeni kamera sistemlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, can ve mal emniyetinin artırılması, suçun önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunacağı belirtildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, kırsal bölgelerde kurulan güvenlik kameralarını yerinde inceleyerek tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Kırsal bölgelerimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla 6 köyümüzde toplam 18 güvenlik kamerası kurulumunu tamamladık. Kolluk kuvvetlerimizin etkinliğini artıran bu sistemler, kamu düzeninin sağlanmasına önemli katkı sunmaktadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK