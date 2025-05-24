Osmaneli\'nde Fidan Dikim Etkinliği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çevre bilincini artırmak ve okul çevresini ağaçlandırmak amacıyla Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa Osmaneli Kaymakam Abdüssamed Kılıç da katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Osmaneli Orman İşletme Şefi Ersegün Alper tarafından öğrencilere fidan dikim teknikleri, ağaçlandırmanın önemi ve ormanları koruma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Alper ayrıca orman yangınlarıyla mücadele konusunda da öğrencileri bilinçlendirdi.

Fidan dikim programı sayesinde öğrenciler hem doğaya katkıda bulunurken hem de çevre sevgisini pekiştirme fırsatı yakaladı. - BİLECİK