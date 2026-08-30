Osmaneli’nde Grup Köy Yolu Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Osmaneli’nde Grup Köy Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Osmaneli’nde Grup Köy Yolu Çalışmaları Tamamlandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 8 km'lik grup köy yolunda zemin ve altyapı çalışmaları bitti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 8 kilometrelik grup köy yolunda sıcak asfalt öncesi zemin ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Vali Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı-Benli-Ağlan Grup Köy Yolu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Toplam 8 kilometre uzunluğundaki grup köy yolunda; zemin iyileştirme, yol genişletme, dolgu ve viraj düzenlemelerinin yanı sıra altyapı, drenaj ve yüzey iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla güzergahın Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama öncesi hazırlıkları tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Faik Oktay Sözer, sıcak asfalt uygulamasının yalnızca görünen son aşamadan ibaret olmadığını belirterek, "Köy yollarımızı sıcak asfaltla buluştururken çoğu zaman çalışmanın tamamlanmış halini görüyoruz. Ancak sağlam ve uzun ömürlü bir yolun arkasında ekiplerimizin büyük bir emeği ve önemli bir hazırlık süreci bulunuyor. Zeminin iyileştirilmesinden yolun genişletilmesine, altyapı ve drenaj çalışmalarından viraj düzenlemelerine kadar her aşama sıcak asfaltın kalitesi ve yolun uzun yıllar hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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