Osmangazi\'de Mahalle Buluşmalarıyla Hizmet Sahada

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında Osmangazi'deki 8 mahallenin sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Başkan Aydın, düzenlenen buluşmalarla ilçede hizmet kalitesini artırmayı ve ihtiyaçlara daha hızlı çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, düzenlediği mahalle buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Sorunlarını yerinde dinleyerek çözümler ürütmek için İvazpaşa, Mollafenari, Alaaddin, Osmangazi, Maksem, Mollagürani, Alacahırka ve Alipaşa mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz'ün yanı sıra Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Toplantı kapsamında mahalle sakinleri yaşadıkları bölgelerde yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirirken, muhtarlar da öncelikli ihtiyaçları Başkan Aydın'a iletti. Gelen istek ve talepleri tek tek not aldıran Başkan Erkan Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi.

"En Büyük Sermaye İnsandır"

Mahalle buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kahvaltılı mahalle buluşmalarını önceden planlamıyoruz. Bir gün öncesinden mahalle muhtarımızı arıyor, ertesi sabah için program yapıyoruz. Müsait olan mahalle sakinlerimizi de bu buluşmalara davet ediyoruz. Şu ana kadar 40'ın üzerinde mahalle buluşması gerçekleştirdik. Bazen haftada üç gün, bazen bir ya da iki gün bu programları yapıyoruz. Siyasette, muhtarlıkta, dernekçilikte ya da spor kulübü yöneticiliğinde en büyük sermaye insandır. Ne kadar çok insanla bir araya gelir, sahadan gelen görüşleri dinlerseniz o kadar doğru ve kaliteli çözümler üretirsiniz. Eleştirileri dikkate alır, eksikleri görür ve hizmeti daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba gösterirsiniz."

Müdürler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte sorunları çözmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Aydın, "Görev süresinin iki yılı dolmak üzere. Bu sürenin hızlı geçtiğini görüyoruz. Eğer siz makamdan çıkmaz, halktan kopuk olursanız, gelen talepleri duymazsanız ya da insanların sorunlarına kulak vermezseniz bu işi sürdürülebilir kılmak mümkün olmaz. Biz, demokrasinin ve yerel yönetimin temelinde insan ilişkilerinin yer aldığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu işin kuralı bu. Eleştiri ya da övgü ayrımı yapmadan vatandaşlarımızı yerinde dinliyor, geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri ise Başkan Aydın'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BURSA