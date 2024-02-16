Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'in huzurevi bölümünde kalan üyelerin yüzleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ziyareti ile güldü. Huzurevi sakinlerine keyifli sohbetiyle moral veren Başkan Dündar, amca ve teyzelerin hayır dualarını aldı.
Demirtaş'ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen BAREM, bünyesindeki 200 yataklı huzurevinin yanı sıra engelli bireylere alzheimer hastalarına bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Bursa'nın Darülaceze'si olarak kabul edilen dev tesisin daha önce hizmete açılan Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) ve Alzheimer Bakım Merkezi'nin (ALBAM) ardından huzurevi bölümü de faaliyete girdi. Kayıtların başladığı huzurevi bölümünde şuan 10 üye bulunuyor. Huzurevi sakinlerinin günlerini sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmeleri adına her türlü fiziki ve sosyal imkan alanında uzman görevliler tarafından kendilerine sunuluyor. Hizmet kalitesini klasik belediyecilik anlayışının çok ötesine taşıyan BAREM'de müzik, tiyatro, hobi alanları, bahçe çalışmaları, spor ve birçok farklı etkinlik alanı yer alıyor. Alzheimer hastaları, huzurevi sakinleri ve engelli bireyler bu etkinlik alanlarından faydalanarak günlerini en güzel şekilde geçiriyor.
"Sosyal belediyecilikte en iyisini yaptık"
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BAREM'in huzurevini bölümünü ziyaret ederek üyeler ile bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşıp ellerini öpen Başkan Dündar, hoş sohbeti ile sıcak ve samimi anlara imzasını attı. Yaşlılara her zaman saygı gösterilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Dündar, "Sizin hayat tecrübeniz gençlerin yolunu aydınlatıyor. Allah sizlere BAREM çatısı altında sağlık, mutluluk ve huzur versin. Burada keyifle yaşamınızı sürdürmenizi diliyorum. Vatandaşlarımız için güzel işler yapmaya çalışıyoruz. BAREM ile de sosyal belediyecilik alanında en iyisini yaptık. Sizler için hizmete sunduk. Allah, hayırlı etsin inşallah. Bu tür tesisleri araştırdık; gidip inceledik. Devlet eliyle ve özel sektör tarafından işletilen benzer kurumlar var. Belediye bünyesinde faaliyet gösterdiği için hem özel sektör hem de kamudaki tesislerde yer alan tüm imkanları burada sizlerin hizmetine sunduk. Tesisin içerisi kadar dış bölümünü de sizler için en güzel şekilde inşa ettik. Güzel bir bahçemiz var. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçe bölümünde de güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum. Bunca yıl ülkemiz, milletimiz adına üretmiş insanlarsınız, sizin hakkınız ödenmez. Baş tacımız ve en değerlilerimiz olan yaşlılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum" dedi.
Huzurevi sakinleri de hem ziyareti hem de böyle güzel bir tesisi kendilerinin hizmetine sunduğu için Başkan Dündar'a teşekkür etti. Huzurevi sakinleri, Başkan Dündar'ı hayır duaları ederek uğurladı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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