Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, taksicilerle iftarda buluştu

Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'da hizmet veren taksici esnafı ile Osmangazi Meydanı'nda iftarda bir araya geldi.

Osmangazi ilçesinde görev yaptığı 15 yıl boyunca taksici esnafına her zaman destek olan Başkan Dündar, düzenlediği iftar programıyla taksicilerle bir araya gelerek destek istedi. Bursa'nın vizyon projesi Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı hizmet veren çok sayıda taksici esnafı ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı. Başkan Dündar'ın düzenlediği iftar programına yoğun katılım sağlayan taksici esnafı kendilerine her zaman destek olan Başkan Dündar'a 31 Mart yerel seçimlerinde destek olacaklarının sözünü verdi.

"Yaptığımız hizmetler artarak devam edecek"

Yaptıkları hizmetlerle taksici esnafının her zaman yanında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugün Bursa'nın merkezinde çöküntü alanıyken şehrin vitrini haline gelen Osmangazi Meydanı'nda bir araya geldik. 37 dönümlük alanda 20 bin metrekaresi meydan olarak inşa ettiğimiz 2 bin araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlarıyla Bursalıların cazibe merkezi olacak Osmangazi Meydanı örnek bir proje. Burada geçtiğimiz günlerde verdiğimiz konserde 80 bin kişiyi bir araya getirdik. Meydanı gören herkes hayran kalıyor. Böyle güzel bir eseri Bursa'ya kazandırdığımız için çok mutluyuz. Biz taksici esnafımızın her zaman yanındayız, onların dertlerini dinleyip çözümler üretiyoruz. Açtığımız yollarla Osmangazi ve Bursa'yı daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 31 Mart'ta sizlerden destek istiyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetler ortada inşallah alacağımız destekle 31 Mart'tan sonra da dev hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendilerine her zaman destek veren Başkan Dündar'a teşekkür eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır da, "Bizleri bu mübarek ayda bir araya getiren Mustafa Dündar Başkanıma çok teşekkür ederim. Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı'nı şehrimize kazandırdığı için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BURSA