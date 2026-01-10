Osmangazi Belediyesi'nden genç girişimcilere yol gösteren buluşma - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden genç girişimcilere yol gösteren buluşma

Osmangazi Belediyesi\'nden genç girişimcilere yol gösteren buluşma
10.01.2026 12:27  Güncelleme: 12:29
Osmangazi Belediyesi, genç girişimcileri alanında başarılı isimlerle bir araya getiren 'Girişimci Kafası' söyleşisini düzenledi. Tekstil Danışmanı Fikri Savaş, katılımcılara iş hayatındaki deneyimlerini aktararak gençlere yol haritası sundu.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği "Girişimci Kafası" söyleşisiyle iş hayatına atılmayı planlayan gençleri, alanında önemli başarılara imza atmış girişimcilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu buluşmalar sayesinde gençlerin ufku genişletilirken, yeni bakış açıları ve tecrübeler edinmeleri de hedefleniyor.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen buluşmanın bu haftaki konuğu, tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Tekstil Danışmanı Fikri Savaş oldu. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programa Bursa'da yaşayan çok sayıda girişimci adayı yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar tekstil sektöründe uzun yıllar danışmanlık yapmış bir isimden birebir deneyim dinleme fırsatı buldu. Dinleyicilerle mesleki yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri samimiyetle paylaşan Savaş, bilgi birikimiyle gençlere adeta önemli bir yol haritası sundu.

"Azim ve sabırla çalışarak başarı elde ettim"

Gerçek bir Bursalı olduğunu belirten Tekstil Danışmanı Fikri Savaş, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Çok fakir bir aileden geliyorum. Kendi çabalarımla hem çalışıp hem de okudum. Büyük sabır ve göreceli acılarla bugünlere geldik. Almanya'da okulumu bitirerek tekstil mühendisi oldum. Okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. İş hayatında azim ve sabırla çalışarak başarı elde ettim. Gençlere çalışmayı, öğrenmeyi ve kendilerini devamlı geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar çaba ve sabırlarıyla bir noktaya gelir. Bizim bu buluşmalardaki amacımız girişimci adaylarına örnek olup, düşünce kıvılcımlarını parlatmak. Onlar nereye varacaklarsa varsınlar, bu yol ancak onların gayret ve fedakarlıklarıyla istedikleri yöne çıkar."

'Girişimci Kafası' söyleşisini ilgiyle takip eden katılımcılar söyleşi programlarına destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

