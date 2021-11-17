Osmangazi'de bozulan yollar asfaltla yenileniyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi ilçe genelinde bozulan yolları yeniliyor.

İlçenin 136 mahallesinin tamamında yılın 12 ayı eskiyen ve bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi ile Nilüferköy Mahallesindeki bazı sokak ve caddelerde bozulan zeminlere asfalt yama yaptı. Yaya ve araç trafiğini daha rahat ve güvenli hale getirmek için ulaşım alt yapısına büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehre yeni yollar kazandırmanın yanı sıra, mevcut yollarda da bozulan zeminlerin ekipler tarafından yenilendiğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak, ilçede rahat ve konforlu bir ulaşım için ciddi yatırım yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yol medeniyettir düstüruyla çalışıyor, ilçemizde ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, hava şartlarına bağlı olarak yılın 12 ayı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan yeni yollar açıyoruz, bir yandan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun için de, her yıl bütçemizden ciddi bir kaynak ayırıyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'nin merkezden en ücra noktasına kadar en ufak bir yol ve asfalt sıkıntısı kalmayana dek bu çalışmalarımız sürecek" diye konuştu. - BURSA