Osmangazi'de Kadın Tiyatrocular Yetişiyor - Son Dakika
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Osmangazi'de Kadın Tiyatrocular Yetişiyor

Osmangazi Belediyesi, 'Kadınlar Tiyatro Sahnesinde' adlı tiyatro kursuyla kadınlara sanatsal bir fırsat sunuyor. 4 ay sürecek kursta katılımcılar, kendi yeteneklerini keşfederek sahneye çıkacak.

03.11.2024 19:54
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Kadın tiyatrocular Osmangazi'de yetişecek

Osmangazi Belediyesi'nden kadınlara özel tiyatro eğitimi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin 'Kadınlar Tiyatro Sahnesinde' adıyla ilçedeki kadınlara özel olarak başlattığı tiyatro kursunda eğitimler başladı. Osmangazili kadınlar, 4 aylık eğitim sürecinin ardından sahneye çıkarak kendi oyunlarını sergileyecek.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Osmangazi Belediyesi, ilçe tiyatro sanatına ilgi duyan kadınları unutmadı. Sanata merakı olup zaman bulamadığı için kursa gidemeyen kadınların sanatı ayağına götüren Osmangazi Belediyesi, 'Kadınlar Tiyatro Sahnesinde' adıyla tiyatro kursu başlattı. Her yaştan kadınlara özel düzenlenen kursların ilki Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yoğun katılımla başlayan tiyatro kursu, 4 ay sürecek. Kursa katılan kadınlar, belirlenen bir tiyatro oyunu üzerine 4 aylık sahne çalışması yapacak. 4 aylık çalışmanın sonunda kadınlar çalıştıkları tiyatro oyununu kursta öğrendiği bilgi ve becerileriyle sahneleyecek. Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın tarafından verilen ilk kursa katılan kadınlar, yetenek ve sahne performanslarıyla izleyen herkesin beğenisini kazandı.

Kadınlar kendini daha iyi ifade edebilecek

Kadınların tiyatro ile içindeki keşfedilmemiş yeteneklerini dışarıya çıkartacaklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın, "Kursa katılan kadınlarla, kendimizi ifade edebilmenin ve özgürlüğün dilini arayacağız. Hayatında hiç tiyatro eğitimi almamış insanlarla birlikte 4 ay boyunca çalışacağız. 4 ay süresince bir tane tiyatro oyunu üzerinde çalışma yapacağız. Bu oyun, kadınların kendi içlerine yöneldikleri bir oyun olacak. Kendilerini ifade edemedikleri duyguları ve düşünceleri bu oyun sayesinde anlatacaklar. Kursa isteyen herkes katılabilecek" dedi.

Kursta katılan Demirtaşlı kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Kadın Tiyatrocular Yetişiyor - Son Dakika

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