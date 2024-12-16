Osmangazi'de Türk Halk Müziği Rüzgarı: Unutulmaz Bir Konser - Son Dakika
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Osmangazi'de Türk Halk Müziği Rüzgarı: Unutulmaz Bir Konser

Osmangazi\'de Türk Halk Müziği Rüzgarı: Unutulmaz Bir Konser

Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 'Yörelerimiz Türkülerimiz' konseriyle müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendirilerek katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti.

16.12.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluğu, verdiği konserle Osmangazi'de yaşayan yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yörelerimiz Türkülerimiz" konserine Osmangazi'de yaşayan yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Çetin Erdem Usanmaz yönetimindeki saz ve söz sanatçılarından oluşan koro Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun muhteşem bir konserle müzik severleri buluşturduğu gecede Anadolu'nun dört bir yanından her yöreye ait en beğenilen türküler seslendirildi. Konseri izleyen katılımcılar, türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, gecenin anısına Şef Çetin Erdem Usanmaz'a hediye takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Türk Halk Müziği Rüzgarı: Unutulmaz Bir Konser - Son Dakika

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