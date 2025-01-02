Osmangazi Merinos Nikah Dairesi 2024'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Merinos Nikah Dairesi 2024'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı

Osmangazi Merinos Nikah Dairesi 2024\'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2024 yılında toplam 6 bin 636 çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Yerli ve yabancı çiftlerin tercih ettiği Daire, yıl içerisinde birçok farklı ulustan çifti bir araya getirdi.

02.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2024 yılında binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Hayatlarını birleştirmek için Merinos Nikah Dairesi'ni tercih eden toplam 6 bin 636 çift, mutluluğa 'Evet' dedi.

Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında 6 bin 636 çiftin nikahını kıyarak, evliliğe adım atışına şahitlik etti. Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 356 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 57 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 203 çift, evliliğe Osmangazi'de adım attı.

Yıl içerisinde kıydığı nikahlarla çiftlerin mutluluklarına ortak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2024 Yılı içerisinde belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. İnşallah 2025 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmangazi, Belediye, Politika, Merinos, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Merinos Nikah Dairesi 2024'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Merinos Nikah Dairesi 2024'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.