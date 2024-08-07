Osmangazi ve Mudanya'da Su Kesintisi Yaşanacak

Yerel

BUSKİ tarafından yapılacak içme suyu çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 08 Ağustos 2024 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca, Mudanya İlçesi Çayönü Mahallesi ve civarında 08 Ağustos 2024 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA