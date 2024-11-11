Osmangazililer Atatürk'ü anladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazililer Atatürk'ü anladı

Osmangazililer Atatürk\'ü anladı

Osmangazi Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen '86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk'ü An(La)Mak' adlı anlatılı gösteriye katılan Atatürk sevdalıları, Ata'yı hem andı hem de idealleriyle, ilkeleriyle ve fikirleriyle Büyük Önder'i en derin...

11.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen '86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk'ü An(La)Mak' adlı anlatılı gösteriye katılan Atatürk sevdalıları, Ata'yı hem andı hem de idealleriyle, ilkeleriyle ve fikirleriyle Büyük Önder'i en derin şekilde anladı.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anmak için '86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk'ü An(La)Mak' adlı anlatılı gösteri programı düzenledi. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Atatürk'ü anmak ve onun mirasını yaşatmak isteyen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Atatürk'ün mirasını, fikirlerini ve mücadelesini bir kez daha hatırlatarak Türk milletinin gönlünde derin bir yankı uyandıran etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Atatürk Araştırmacısı, Akademisyen Yazar Dr. Onur Uzer tarafından hazırlanan '86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk'ü An(La)Mak' adlı anlatılı gösteride, Atatürk'ün akıl, bilim, sanat ve ilim yolunda bize nasıl bir miras bıraktığı ele alındı. Barkovizyona yansıttığı bilgiler ve görseller ile anlatımını gerçekleştiren Dr. Onur Uzer, "Atatürk'ü anlamak için O'nun ilkelerini ve fikirlerini benimsemek, milli mücadele ruhunu ve tam bağımsız bir ülke mücadelesini anlamak, geri kalmışlığa karşılık akıl ve bilim ekseninde çağdaş uygarlık düşüncesini bilmek, Türk kadınına verdiği değeri dahilleştirmet, çevreye, hayvana değer vermek, insanca bir yaşamı benimsemek, kültür, eğitim, sanat, bilim ve aydınlık düşüncede birleşmek gerekir" dedi.

"Atatürk, çağın ötesini yansıtan bir fikir anlayışına sahip"

Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak amacıyla yaptığı reformlardan da bahseden Dr. Onur Uzer, "Atatürk tarafından hazırlanan ancak vefatının ardından yok edilen Cumhuriyet Köyü Projesi, 1995 yılında Amerika'da Venüs projesi adıyla yerel yönetimlerde birebir şekilde uygulandı. Atatürk'ün yaptığı çalışmalar, çağın ötesini yansıtan bir fikir anlayışıyla karşımıza çıkıyor. Atatürk'ü anlatırken bilimsel yanına ve ülkenin çok ötesine geçmiş bir fikir anlayışına sahip olduğunu gösteren çok sayıda anekdot bizlerin karşısına çıkıyor. Atatürk, Anadolu medeniyetlerinin araştırılması için mücadele veren bir lider. Arkeoloji, sanat, bilim, müzikal gibi birçok farklı alanda bir ulusun kültürel kimlik kazanmasını nasıl oluşturabileceğinin mücadelesini veriyor" diye konuştu.

"Günümüze ışık tutan eşsiz öngörüye sahip bir lider"

Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesin de çok fazla kitap okuması olduğuna değinen Dr. Onur Uzer, Büyük Önder'in 3997 kitap okuduğu bilgisini katılımcılarla paylaştı. Atatürk'ün günümüze ışık tutan eşsiz bir öngörüye sahip olduğunun da altını çizen Dr. Onur Uzer, "Atatürk, 2. Dünya Savaşı'nın 1940 ile 1945 yılları arasında çıkacağını, Boşevik Rusya'nın farklı ülkelere bölüneceğini ve sonrasında da dağılacağını, Orta Doğu'nun batı emperyalizminin oyun sahası olacak bir zeminde olduğunu yıllar öncesinde öngörmüş ve bu konudaki öngörülerini de dile getirmiştir" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün bizlere mirası olan Cumhuriyet'i, inkılaplarını ve devrimlerini, 86 yıldır elimizde sıkı bir şekilde tutuyoruz ve hiçbir zamanda bırakmayacağız, diyen Dr. Onur Uzer, "Atatürk'ü anlamak için 10 Kasımlarda sosyal medyada sadece bir fotoğraf paylaşımı yapmanın çok ötesine gitmeliyiz; O'nun fikirlerini, ideallerini ve ilkelerini önemsemeliyiz" dedi.

Atatürk'ün sevdiği şiirler, danslar ve şarkılar gösteride yer aldı

Müzik, şiir ve dans gibi sanatsal öğelerle zenginleştirilen '86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk'ü An(La)Mak' adlı gösteride, Atatürk'ün çok sevdiği şiir olan Tevfik Fikret'in 'Ferda' şiiri okundu. Atatürk üzerine yazılmış olan Attila İlhan'ın Mustafa Kemal şiirinin de okunduğu gösteride, bir müzik tutkunu olan Atatürk'ün 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Selanik Türküsü' ve 'Yemen Türküsü' gibi sevdiği şarkılar da seslendirildi. Ayrıca Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybek ile en sevdiği dans olan vals da gecede sahnelendi.

Atatürk'ün ideallerini toplum bilimsel bir bakış açısıyla ele alan Dr. Onur Uzer,

Cumhuriyet'in temellerinin sadece siyasi değil, kültürel ve toplumsal bir devrimle şekillendiğini vurguladı. Katılımcılar, Dr. Onur Uzer'in derinlemesine bakış açısı ve detaylı anlatımıyla Atatürk'ün yaşamına ve mirasına dair yeni bakış açıları kazandılar. Katılımcılar, Atatürk'ün aziz hatırasına olan derin saygı ve sevgilerini göstererek, onun Cumhuriyet'i kurma yolundaki kararlı mücadelesini bir kez daha içlerinde hissettiler.

Gösterinin sonunda, Atatürk'ün vefatıyla ilgili bilgiler ile 10 Kasım 1938 tarihine ait fotoğraf ve görüntülerin sahneye yansıtıldığı bölümde ise duygu dolu anlar yaşandı. Türk milletinin büyük liderinin son anlarını derin bir hüzünle izleyen katılımcılar, gösteri sonunda Dr. Onur Uzer ve ekibini uzun süre ayakta alkışladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gösteri sonunda Dr. Onur Uzer ve ekibine teşekkür çiçeği takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, 10 Kasım, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazililer Atatürk'ü anladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 16:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazililer Atatürk'ü anladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.