Osmaniye Belediyesi Yeni Otobüslerle Toplu Taşımayı Güçlendiriyor

Osmaniye Belediyesi, toplu ulaşımı güçlendirmek amacıyla üretilen modern ve konforlu yeni otobüsleri teslim aldı. Araçların ilk test sürüşünü ise Belediye Başkanı İbrahim Çenet gerçekleştirdi. Başkan Çenet, otobüslerin Adana'daki üretim tesislerinden teslim alındığını belirterek, "Osmaniye'miz her şeyin en iyisine layık. Şehrimizdeki bu güzel yollara bu güzel otobüsler yakışır. Hemşerilerimizin seçim sürecinde ve sonrasında bizden ulaşım noktasında ciddi talepleri vardı. Bu talepleri karşılamak için çalışıyoruz" dedi.

Yeni belediye otobüsleriyle birlikte Üniversite - Çarşı - Belediye - Hastane ve Otogar güzergahında modern, konforlu ve güvenli toplu ulaşım hizmeti sunulacağını belirten Başkan Çenet, "Başkanım konforlu ulaşım' dediniz, biz de sözümüzü tuttuk. Artık dünya markası otobüslerle vatandaşlarımız çok daha rahat seyahat edecek" ifadelerini kullandı. Belediyecilik anlayışında sadece hizmet sunmakla kalmadıklarını vurgulayan Başkan Çenet, "Burada kendimize bir pazar açmanın gayretinde değiliz. Alın teri döken, bu işi meslek edinen kardeşlerimizle maliyetlerimizi karşıladıktan sonra paylaşmasını da biliriz. Ancak kaliteli hizmet sunmak ve örnek olmak için bu adımları atmak zorundayız" dedi.

Başkan Çenet, yeni otobüslerin devreye alınmasıyla birlikte, Osmaniye Belediyesi olarak şehir içi ulaşımda hem konforu hem de erişilebilirliği artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - OSMANİYE