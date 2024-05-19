Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü kutlandı. Törenlerde çelenk koyma, bayrak teslimi, spor gösterileri ve sergi açılışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

19.05.2024 23:10
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Osmaniye'de 19 Mayıs coşkusu

OSMANİYE - Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören Atatürk heykeli önüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra tören, 7 Ocak Stadyumu'nun devam etti, sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti. Vali Yılmaz, bayrağı öperek teslim aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, "Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine Cumhuriyet'e sahip çıkacak, Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Programın devamında gençlik merkezinde görevli usta öğreticiler sergi açtı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, tekvando, güreş ve jimnastik sporcuları gösteriler sundu. Dağcılık sporcularının bayrak gösterisi, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Program sonunda başarılı sporculara hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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