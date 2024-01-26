Osmaniye\'de afetzede çocuklar moral etkinliğinde eğlendi

Osmaniye'de afetzede çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen moral etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, depremzede çocuklara motivasyon amaçlı zeka oyunları ve sahne gösterileri düzenlendi. Osmaniye Karaçay Konteyner Kent'te kurulan oyun çadırında palyaço, pamuk prenses, yüz boyama ve zeka oyunlarının yer aldığı etkinlikte çalan müzik eşliğinde, çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından depremden etkilenen çocuklarımız için ara tatilde moral motivasyonlarını yükseltmek için deprem bölgelerimizde bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Osmaniye ilimizde konteyner kentte çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak, sıfır atık projesini anlatmak ve değişik etkinliklerle enerji bulmalarını sağlayarak morallerini yükseltmeye çalışıyoruz" dedi. - OSMANİYE