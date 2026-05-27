Osmaniye\'de Bayram Namazı Coşkusu

Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Kent merkezinden ilçelere kadar camileri dolduran binlerce kişi bayram namazını kılarak dua etti.

Osmaniye merkezde bulunan Bülbül Camii'nde kılınan bayram namazına Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile çok sayıda vatandaş katıldı.Ezanın okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, bayram namazını eda ederek dualar etti. Yoğun katılım nedeniyle camide yer kalmayınca bazı vatandaşlar avlu ve park alanında namaz kıldı.

Namazın ardından Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - OSMANİYE