Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi - Son Dakika
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Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi

Osmaniye'de gerçekleştirilen CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde İrem Aybüke Çolak 263 oy alarak başkanlığı kazandı. Mevcut başkan Çiğdem Yıldız ise 239 oy aldı. Seçim zaferinin ardından Çolak, destek verenlere teşekkür ederek, Osmaniye'de CHP'nin daha etkili çalışacağını belirtti.

10.06.2024 09:53
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(OSMANİYE) - Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi. Seçimlerde İrem Aybüke Çolak 263, mevcut Başkan Çiğdem Yıldız 239 oy alırken 8 geçersiz oy kullanıldı.

Osmaniye'de gerçekleştirilen CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde İrem Aybüke Çolak 263 oy alarak başkanlığı kazanırken, mevcut başkan Çiğdem Yıldız 239 oy aldı. 8 oy geçersiz sayıldı.

Seçim zaferinin ardından konuşan İrem Aybüke Çolak, kendisine destek veren tüm partililere ve üyelere teşekkür etti. Başkan Çolak, "Kazandığım bu zafer sadece benim değil, Osmaniye CHP ailesinin bir zaferidir. Hep birlikte daha güçlü bir CHP için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde parti içi dayanışmayı güçlendirecek ve Osmaniye'de CHP daha etkili çalışacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na İrem Aybüke Çolak seçildi - Son Dakika
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