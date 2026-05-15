Osmaniye'de Doludolu Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Doludolu Zarar

15.05.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu ve sağanak, tarım alanlarına zarar verdi; köprü yıkıldı.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıbozkuyu Köyü'nde etkili olan dolu ve sağanak yağış, zeytin bahçeleri ile tarım ürünlerinde zarara yol açtı. Köy içinden geçen köprünün yıkılması nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.







Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıbozkuyu Köyü'nde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, zeytin bahçeleri ile ekili tarım alanlarında zarara yol açtı. Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu kara yolu üzerindeki köprü yıkılırken, yol ulaşıma kapandı.















Köy sakinlerinden Ahmet Pınar, "Sabah iki buçuk saat yağmur yağdı, dolu ile karışık. Sel geldi, yükseldi. Sel dereden 5 metre yükseldi, avludaki zeytinleri söküp götürdü. Bahçemize zarar verdi. Eve zarar vermedi ama bayağı zarar verdi. Dolu zeytinlere zarar verdi, zeytinlerin çiçeklerini ve tutan meyvelerini hep aldı, yere düştü. Bu sene verim olmaz. Bundan aşağı koymasın Cenabıallah. Hepsini dolu vurdu. Yapacağımız bir şey yok, Allah'tan gelene bir şey yapamayız" diye konuştu.

Mustafa Benlice de "Sel aldı, sel bastı. Ekinler var, ekinleri de vurdu çoğunu. Gıcı, dolu, sel hepsi var. Geçen sene verim alamadık zaten, bu sene de alacaktık, Allah sonunda böyle etti." dedi.

Mehmet Başdere ise, "Sel geldi, dolu yağdı. Ekinleri vurdu, ayçiçeğini vurdu. Köprüleri sel aldı. Allah'a sığındık, ne yapalım ki?" ifadelerini kullandı.








Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Doludolu Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:45:09. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Doludolu Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.