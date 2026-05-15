Osmaniye'de Doludolu Zarar

Köy sakinlerinden Ahmet Pınar, "Sabah iki buçuk saat yağmur yağdı, dolu ile karışık. Sel geldi, yükseldi. Sel dereden 5 metre yükseldi, avludaki zeytinleri söküp götürdü. Bahçemize zarar verdi. Eve zarar vermedi ama bayağı zarar verdi. Dolu zeytinlere zarar verdi, zeytinlerin çiçeklerini ve tutan meyvelerini hep aldı, yere düştü. Bu sene verim olmaz. Bundan aşağı koymasın Cenabıallah. Hepsini dolu vurdu. Yapacağımız bir şey yok, Allah'tan gelene bir şey yapamayız" diye konuştu.

Mustafa Benlice de "Sel aldı, sel bastı. Ekinler var, ekinleri de vurdu çoğunu. Gıcı, dolu, sel hepsi var. Geçen sene verim alamadık zaten, bu sene de alacaktık, Allah sonunda böyle etti." dedi.

Mehmet Başdere ise, "Sel geldi, dolu yağdı. Ekinleri vurdu, ayçiçeğini vurdu. Köprüleri sel aldı. Allah'a sığındık, ne yapalım ki?" ifadelerini kullandı.