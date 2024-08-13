Osmaniye'de elektrik direğine çarpan beton pompası alev aldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de elektrik direğine çarpan beton pompası alev aldı: 2 kişi yaralandı

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Osmaniye'de, beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 araç yandı. Araç sürücüsü Ömer D. ile bu sırada evindeyken elektrik akımına kapılan Melek K. yaralandı.

13.08.2024 18:51
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Osmaniye'de elektrik direğine çarpan beton pompası alev aldı: 2 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de, beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 araç yandı. Araç sürücüsü Ömer D. ile bu sırada evindeyken elektrik akımına kapılan Melek K. yaralandı.

Osmaniye Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ömer D. yönetimindeki 80 AET 327 plakalı beton pompası aracı, inşaata harç dökülmesi sırasında elektrik direğine çarptı. Kopan elektrik tellerinin üzerine düşmesiyle araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer D. ile tellerin temas ettiği evinde elektrik akımına kapılan Melek K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir anda alevlerin sardığı aracı ise itfaiyeciler söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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