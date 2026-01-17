Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı - Son Dakika
Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı

Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı
17.01.2026 11:01  Güncelleme: 11:09
Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle evine giremeyen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından merdivenlerden taşınarak güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Olayda mahalle sakinleri de yardıma koşarak destek oldu.

Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle oturduğu binaya çıkamayan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı.

Olay, Rahime Hatun Mahallesi 9053 Sokak'ta meydana geldi. Tekerlekli sandalyede bulunan Canset Gözükara, dışarı çıktığı sırada yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle asansörün devre dışı kalması sonucu binasına geri dönemedi. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaşlı kadını iki personel eşliğinde merdivenlerden taşıyarak ikinci kattaki dairesine güvenli şekilde ulaştırdı. Bu sırada bir kadın komşunun el feneriyle ekiplere ışık tutarak yardımcı olduğu görüldü.

Evde oğlu ile yaşadığı öğrenilen Gözükara'nın, oğlunun da rahatsız olması nedeniyle kendisine yardımcı olamadığı belirtildi. Yaşlı kadın ve mahalle sakinleri, duyarlı ve hızlı müdahaleleri dolayısıyla itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Asansör devre dışı kaldı, itfaiye yaşlı kadını evine taşıdı - Son Dakika
