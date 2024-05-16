Osmaniye'de F16 uçağının sesini deprem sanan esnafın komik anları - Son Dakika
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Osmaniye'de F16 uçağının sesini deprem sanan esnafın komik anları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yakın uçuş yapan F16 uçağının sesini duyan esnaf, deprem olduğunu düşünerek emekleyerek kaçmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gülümsetti. Esnaf, sonradan uçağın geçtiğini fark ederek durumu komik bir şekilde anlattı.

16.05.2024 19:32
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Osmaniye'de gülümseten görüntüler: Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek böyle kaçmaya çalıştı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yakın uçuş yapan F16 uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı. Esnafın zor anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 Haziran 1911 Türk Hava kuvvetleri Kuruluş Günü münasebetiyle prova yapan F16 uçağı, uçuş esnasında Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler,

deprem olduğunu düşünerek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı. Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının can havliyle iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güler'in zor anları sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Osmaniye'de büyük bir deprem yaşadıklarını o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım, biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım korkuyla kendimi yere attım sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun fakına vardım F16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim komik bir görüntü ortaya çıkmış. Nişanlım arkada yatıyordu hasta olduğu için oda sesleri duyunca deprem oluyor sanmış arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı, biz deprem oluyor sandık F16 uçağı geçmiş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de F16 uçağının sesini deprem sanan esnafın komik anları - Son Dakika

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