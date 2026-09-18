Osmaniye'de Gaziler Günü yürüyüşüne Vali Serdengeçti de katıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Gaziler Günü yürüyüşüne Vali Serdengeçti de katıldı

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Osmaniye\'de Gaziler Günü yürüyüşüne Vali Serdengeçti de katıldı
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Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Akyar Caddesi'nden başlayıp Devlet Bahçeli Meydanı'nda son bulan yürüyüşe gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğinde Akyar Caddesi'nden başlayıp Devlet Bahçeli Meydanı'nda son bulan yürüyüşe gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 Eylül Gaziler Günü  Osmaniye'de yapılan yürüyüşle kutlandı. Yürüyüş sonrası konuşan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şunları söyledi:

"Kahraman gazilerimize minnetimizi göstermek için yürüdük. Öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Başta şühedamıza, kahraman gazilerimize, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. kahraman gazilerimizle kol kola, birlikte yürümek bizim için iftihar vesilesidir, gurur kaynağıdır. Çünkü onlar bu vatan için, aziz milletimiz için canlarını feda etmeye hazır olmuşlar, rüştlerini ispatlamışlardır. ve Allah'ın verdiği bu kahraman gazi unvanını almışlardır. Onlara tekrar şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüDevlet BahçeliOsmaniyeYerelSon Dakika

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