Osmaniye\'de Gaziler Günü yürüyüşüne Vali Serdengeçti de katıldı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğinde Akyar Caddesi'nden başlayıp Devlet Bahçeli Meydanı'nda son bulan yürüyüşe gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 Eylül Gaziler Günü Osmaniye'de yapılan yürüyüşle kutlandı. Yürüyüş sonrası konuşan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şunları söyledi:

"Kahraman gazilerimize minnetimizi göstermek için yürüdük. Öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Başta şühedamıza, kahraman gazilerimize, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. kahraman gazilerimizle kol kola, birlikte yürümek bizim için iftihar vesilesidir, gurur kaynağıdır. Çünkü onlar bu vatan için, aziz milletimiz için canlarını feda etmeye hazır olmuşlar, rüştlerini ispatlamışlardır. ve Allah'ın verdiği bu kahraman gazi unvanını almışlardır. Onlara tekrar şükranlarımı arz ediyorum."