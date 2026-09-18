Osmaniye’de gaziler mehter marşlarıyla yürüdü

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Osmaniye Valiliği tarafından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü" etkinliği kapsamında Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte öğrenciler 70 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Katılımcılar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Kahraman gazilerimizle kol kola birlikte yürümek bizim için büyük bir iftihar vesilesi ve gurur kaynağıdır diyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Gazilerimize minnetimizi göstermek için öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Bu vesileyle başta şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. Kahraman gazilerimizle kol kola yürümek bizim için büyük bir iftihar vesilesi ve gurur kaynağıdır. Çünkü onlar, bu vatan ve aziz milletimiz için canlarını feda etmeye hazır olduklarını göstererek kahramanlıklarını ispatlamışlardır. Allah'ın nasip ettiği bu onurlu gazi unvanını gururla taşımaktadırlar" dedi.