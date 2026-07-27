Osmaniye\'de İncir Fiyatları Tepki Çekti

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kilosu 300 lira, tanesi 42 lira olan incirin fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş "Vatandaşa Allah yardım etsin. Ben incir alamam. 21 liraya belki yarısını alırım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri tezgâhlardaki yerini aldı. Kilosu 300 lira, tanesi ise 42 liradan satılan incir, fiyatı nedeniyle birçok vatandaşın bütçesini aştı.

İlçede satışa sunulan incirlerin kilosu 300 liradan alıcı beklerken, yüksek fiyat hem satıcıların hem de vatandaşların gündeminde yer aldı.

İncir satıcısı, ürünleri Aydınlar köyündeki bahçesinden getirdiğini belirterek, "Kendi üretimim olan incirleri satıyorum. Kilosu 300 lira. Geçen yıl da kilosunu 300-350 lira arasında satıyorduk" dedi.

"BU FİYATLARA İNCİR ALAMAM"

İncir fiyatını yüksek bulan vatandaşlardan biri, "Yemem ben, enayi yerine düşmem. Geçen burada daha uygun fiyata bulmuştum. Bu fiyatlarla almak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Allah vatandaşa yardım etsin. Bu fiyatlarla incir alamam. 21 liraya belki yarısını alabilirim" dedi.

Bir diğer vatandaş da "İncir çok pahalı. Bu fiyatlarla almam da yemem de mümkün değil" şeklinde konuştu.