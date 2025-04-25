Osmaniye'de Kaza: 11 Yaralı

Otomobilin önce yayaya ardından öğrenci servisine çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Düziçi İlçesi Merkez Mahallesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 80 M 6567 plakalı okul servisi ile Muzaffer İ.'nin kullandığı 80 DF 882 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servisi yol kenarında bulunan uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, otomobil ise önce park halindeki otomobile ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada okul servisinde bulunan 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Öğrencilerin ve 2 yayanın ölümden döndüğü kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.