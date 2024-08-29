Osmaniye'de orman yangını
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekipler, karadan müdahaleye başladı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkiinde saat 18.00'da sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?