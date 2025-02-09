Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yerel

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

Yangınla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.