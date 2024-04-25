Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcusu ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 01:08
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Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Murat M. idaresindeki 80 AFA 094 otomobil, Ahmet Ö. idaresindeki 80 ACL 407 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet Ö., motosiklette yolcu olan İbrahim E. ile otomobil sürücüsü H. Murat M. yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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