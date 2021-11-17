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Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor - Son Dakika

Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor

17.11.2021 10:29
Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor

Osmaniye'de trafiğin yoğun olduğu caddelerde düzensiz park uygulamalarının önünü geçebilmek için 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor.

Osmaniye'de trafiğin yoğun olduğu caddelerde düzensiz park uygulamalarının önünü geçebilmek için 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor. Yeni yılın ilk gününde hayata geçecek olan parkomat uygulamasıyla birlikte gereksiz kaldırım işgalinin de önlenmesi hedeflendi.

Osmaniye Belediye tarafından parkomat uygulaması ve kaldırım işgalleriyle mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda belediye tarafından işletilecek olan parkomat uygulaması hakkında genel bilgiler verildi. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde gereksiz parkların önüne geçmek için parkomat uygulaması hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Kara, uygulamanın başlamasıyla birlikte kaldırım işgallerinin önlenmesi konusunda da gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan parkomat uygulaması ilk olarak Cevdet Sunay, Atatürk, Şehit Mehmet Eroğlu, Palalı Süleyman, Akyar, Doktor Sadık Ahmet, Şehit Bekir Evirgen caddeleri ile Zafer Camii Sokakta faaliyete geçecek. Resmi plakalı kamu araçlarının, engelli araçlarının, şehit yakınları ve gazi araçlarının, belediye meclis üyelerinin araçlarının, altıncı sınıf olarak geçen motosiklet araçlarının ve muhtarların araçlarının muaf tutulacağı uygulamada 7 Ocak Osmaniye'nin kurtuluş günü ile resmi tatillerde park noktaları ücretsiz olacak. Kış aylarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yaz aylarında ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan parkomat uygulamasının ilk 10 dakikası ücretsiz 60 dakikası 2,5 lira, 120 dakikası 1,5 lira eklemeli diğer takip eden saatler de ise 2,5 lira olarak belirlendi.

Otopark uygulamasının belediye tarafından işletileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Kadir Kara, "Otopark uygulamasıyla birlikte aynı zamanda kaldırım işgallerinin de yeniden düzenlenmesi konusunda 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Osmaniye'mizde başlayacaktır. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlatılacak olan otopark uygulaması ve kaldırım işgallerinin önlenmesi konusunda belediye meclisimizde tüm siyasi partilerin tam mutabakatı vardır. Uygulamayı öğrenme açısından uygulamanın doğru yapılabilmesi açısından profesyonel destek aldık. Nasıl yaparsak Osmaniye'de başarılı oluruz bu konuda deneyimli firmalar var. Bir firma ile anlaştık. Anlaştığımız firmayla Osmaniye'nin otopark konusunda bize sadece danışmanlık hizmeti verecek. Burada görev yapacak kişileri de eğittikten sonra görevi bitecek. Sadece ihtiyaç duyulduğu zamanda irtibata geçilecek. Onun dışında otopark uygulaması altını çizerek söylüyorum Osmaniye Belediyesi tarafından işletilecektir. Hiçbir kuruluşa, şahsa asla verilmeyecek ve devredilmeyecektir" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor
Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor
Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor

Kadir Kara, Osmaniye, Şehit, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor - Son Dakika


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