Osmaniye'de Pazar Fiyatları Tepki Çekiyor

21.04.2026 11:37
Osmaniye'de esnaf ve vatandaş, yüksek pazar fiyatlarından ve düşük alım gücünden şikayetçi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar pahalılığına tepki gösterirken esnaf ise satış yapamamaktan dert yandı. Bir yurttaş, "Ek iş yapıyorum, 63 yaşındayım. Bir başka yan gelir yok. Tansiyon, astım, mide, bağırsak hastalığı, romatizma var. Ne yapayım? Çaresizim, satış yapıyorum" dedi.

Osmaniye'de semt pazarına çıkan vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet ederek alışveriş yapamadıklarını belirtirken, özellikle emekliler temel ihtiyaçlara dahi erişemediklerini söyledi. Esnaf ise artan maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle satışların düştüğünü, vatandaşın pazarda neredeyse alışveriş yapamaz hale geldiğini ifade etti.

Bir emekli, "Pazar alışverişine geldim, fiyatlar hiç iyi değil, ateş pahası. Yetişemiyoruz, her şey pahalı. Kurban da geliyor, alamıyoruz. Halimiz hiç iyi değil" sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi.



Emekli yurttaş, "Pazarın halini bir gör, aşırı derecede yüksek fiyatlar. Kurbanlık almamızın mümkünatı yok, alamayız. Nerede hani eski günler?" ifadelerini kullandı.
Bir başka emekli, "Para bulabilirsek alıyoruz, bulamazsak nereden alacağız? Boş geziyorum, ne alacağım? Domates 120 lira, bir kilo salatalık 50-60 lira, nasıl alacağız?" derken, diğer bir emekli, "Emekli maaşım 20 bin lira. Ek iş yapıyorum, pazarda her şey ateş pahası" dedi.
"Vatandaş alamıyor"
Bir pazar esnafı ise şöyle konuştu:
"İşlerimiz şu anda son demlerini yaşıyor, okeye dönüyoruz, sebze fiyatlarımız düşmediği sürece. Bir çeri domates 200 lira olmuş, salkım domates 120 lira olmuş. 50 liraya domates var; 50 liralık domatesi ineğin önüne ver, affedersin, hayvanın önüne ver, hayvan yemez. Marul 70 lira olmuş, bakın yazık günah. Biz diyoruz ki ucuzlasın, 20 lira olsun, vatandaş alsın. Adam bir araba dolduruyordu, araba şu anda 3-4 bin liraya doluyor. Sebze alamıyor, meyve alamıyor; biz de rahatsızız bu durumdan. Bakanlar, yetkililer kimse dolaşsın, buna bir çare bulsunlar. Vatandaş alamıyor, durumuna göre alamıyor. İşte teyzem bir alışveriş yapacak, teyzem 200 lira parayla geliyordu, arabasını doldurup gidiyordu. Şu an 5 bin liraya arabasını dolduramıyor. Vatandaş rahatsız, biz rahatsızız."
"Çaresizlikten satış yapıyorum"
Hasta haliyle pazarda satış yapan esnaf bir kadın, "Eşim şu an hastanede, emekli, 77 yaşında. Ek iş yapıyorum, 63 yaşındayım. Başka bir gelir yok, ne yapayım? Tansiyon, astım, mide, bağırsak hastalığı, romatizma var. Ne yapayım, çaresizim, satış yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Bir esnaf, "Millet alamıyor, şimdi yalan yok. Millet nasıl alsın? 20 bin lira maaş alıyorlar. Emekli onunla ne yapsın? Çay parasına yetmiyor" dedi.
Diğer bir esnaf ise, "Satışlarımız zayıf. Normalde her sene bu zamanlar iyi olması lazım ama şu an yeme dönemi, pek iş yok. Domates yüksek; diğer bazı ürünlerin fiyatı düşüyor ama domates yüksek. Mazotun etkisi olmaz mı? Ürünler yükseldi, düşüş yok. Domateste mesela düşüş yok. Yağmur oluyor zam, yangın çıkıyor zam, soğuk vuruyor zam, dolu oluyor zam; her şeyde bir zam" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

