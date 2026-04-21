Osmaniye'de Pazar Fiyatları Tepki Çekiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar pahalılığına tepki gösterirken esnaf ise satış yapamamaktan dert yandı. Bir yurttaş, "Ek iş yapıyorum, 63 yaşındayım. Bir başka yan gelir yok. Tansiyon, astım, mide, bağırsak hastalığı, romatizma var. Ne yapayım? Çaresizim, satış yapıyorum" dedi.

Osmaniye'de semt pazarına çıkan vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet ederek alışveriş yapamadıklarını belirtirken, özellikle emekliler temel ihtiyaçlara dahi erişemediklerini söyledi. Esnaf ise artan maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle satışların düştüğünü, vatandaşın pazarda neredeyse alışveriş yapamaz hale geldiğini ifade etti.

Bir emekli, "Pazar alışverişine geldim, fiyatlar hiç iyi değil, ateş pahası. Yetişemiyoruz, her şey pahalı. Kurban da geliyor, alamıyoruz. Halimiz hiç iyi değil" sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi.