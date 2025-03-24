Osmaniye'de Ramazan Çarşısı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Ramazan Çarşısı Büyük İlgi Görüyor

Osmaniye\'de Ramazan Çarşısı Büyük İlgi Görüyor

Osmaniye Belediyesi tarafından açılan Ramazan çarşısı, günlük binlerce misafiri ağırlayarak esnaf ve ziyaretçileri mutlu ediyor. Yöresel ürünlerin ve kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı çarşıda, yapılan etkinliklerle Ramazan ayı dolu dolu geçiyor.

24.03.2025 13:17  Güncelleme: 13:26
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Osmaniye'de Ramazan ayı dolayısıyla açılan Ramazan çarşısı günlük binlerce misafiri ağırlıyor çarşı esnafı yoğunluktan mutlu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park içerisine açılan Ramazan Çarşısı günlük binlerce misafiri ağırlıyor. Ramazan boyunca her gün birbirinden güzel etkinliklerin olduğu çarşıyı ziyaret eden vatandaşlar hem eğleniyor hem de alışveriş yapıyor. Büyük bölümünde kadın esnafların yer aldığı çarşıda açılan stantlarda genelde yöresel ürünler ve kadınların el emeği göz nuru ürünleri vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ramazan çarşısında kazancının bir bölümünü sokak hayvanlarının tedavisi ve beslemesi için ayırdığını söyleyen Gökçe Yağdıgül,"Ben Amazon style hair, saç örgüsü, çocuklar için adet örgü ve şans bileklikleri, saç süslemesi yapıyorum. Çarşının durumu oldukça çok iyi Osmaniye'nin bence böyle bir şeye ihtiyacı vardı çünkü izdiham şeklinde burada insanlara hizmet ediyoruz. Tüm esnaflarımız aynı şekilde bence bu durumdan esnaflarımızda çok memnun halkımızda. Gelirlerimin yüzde 30 sokak hayvanlarının tedavisi için kullanıyorum geri kalan kısmını 3 arkadaş paylaşıyoruz. "diye konuştu.

Osmaniyeliler olarak harika çok güzel ışıl ışıl rengarenk bir Ramazan geçiriyoruz diyen Ayşe Erat, "Burası Osmaniye Belediyesine ait olan gastronomi merkezi standımız bizim gastronomi alanında pastacılık ve yemek yapımıyla ilgili kurslarımız var usta öğretici hocalarımız Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendiriliyor. Bizde burada Ramazan çarşısında stant açtık kursiyerlerimiz hocalarımız beraber ürünler çıkartıyorlar tatlılar pastalar çıkartıyorlar satışa sunuyoruz. Aynı zamanda bizim Rahime Hatun Kadın Girişimi ve Üretimi adı altında bir kadın kooperatifimiz var yani burada eğitim alan kadınlarımız ürünlerini hazırlıyorlar kooperatif aracılığıyla biz bunları satışa sunuyoruz. Ramazan çarşısı çok güzel çok memnunuz Osmaniye Belediye Başkanımız İbrahim Çenet beye teşekkür ediyoruz bir Osmaniyeli olarak harika çok güzel ışıl ışıl rengarenk bir Ramazan geçiriyoruz bu yıl burada" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Ramazan Çarşısı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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