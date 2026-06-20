Osmaniye'de Sabah Namazı ve Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Osmaniye'de Sabah Namazı ve Dünya Kupası Coşkusu

Osmaniye\'de Sabah Namazı ve Dünya Kupası Coşkusu
20.06.2026 07:52
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Osmaniye'de vatandaşlar, sabah namazından sonra A Milli Takım'ın maçını camide izleyip destekledi.

Osmaniye'de sabah namazını birlikte kılan vatandaşlar, namazın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı camide hep birlikte izledi.

Osmaniye Ulaşlı Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde düzenlenen programda, sabah namazını eda eden vatandaşlar ve çocuklar, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla caminin sohbet salonunda bir araya geldi. Büyük ekrandan karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek verdi. Program kapsamında cemaate çorba ve kavurma ikram edildi. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar Dünya Kupası heyecanını birlik ve beraberlik içerisinde yaşadı.

Temel gayelerinin, yılda bir gün de olsa gençleri sabah namazında camide buluşturmak olduğunu belirten Selahaddin Eyyubi Camii imamı Murat Yılmaz, "Hem milli gururu hem de milli heyecanı yaşadığımız bir gün oldu. Sabah namazında gençlerimiz, cemaatimiz ve Osmaniyeli hemşehrilerimizle camimizde buluştuk. Namazlarımızı eda ettik. Şu anda içeride ilahiler okunuyor, dualar ediliyor. Birazdan camimize gelen gençlerimize, cemaatimize ve mahalle sakinlerimize çorba ile kavurma ikramımız olacak. Ardından da milli heyecanı hep birlikte coşkuyla yaşayacağız inşallah.Aslında temel gayemiz, yılda bir gün de olsa gençlerimizi sabah namazında camide buluşturmak, onlara Allah'a dua etmenin ve birlikte namaz kılmanın huzurunu yaşatmaktı. Bunun yanında milli heyecanı da hep birlikte dolu dolu yaşayalım istedik. Bu düşünceyle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Katılım sağlayan gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Sabah Namazı ve Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika

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