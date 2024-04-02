Osmaniye\'de Sağlıksız Koşullarda Üretilen Peynirler İmha Edilecek

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Osmaniye'de ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yapıldı. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 1 ton 439 kilo peynir imha edilecek.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yaptı. Yapılan denetimde, sağlıksız şartlarda depolanan ve insan sağlığını tehlikeye atacak 1 ton 432 kilo son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk peynir ele geçirilerek imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ayrıca işletmeye 5996 sayılı yasa gereğince idari ve hukuki yaptırım uygulandı. - OSMANİYE