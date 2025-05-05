Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tanker seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Düziçi ilçesi Osmaniye gişelerine yaklaşık 6 kilometre kala Hüseyin G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü tankeri kupadan ayırarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı.