Osmaniye'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Osmaniye'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye\'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Elif Akıncı, evi su basan 10 kişilik ailesi için yardım istedi. Yetkililer harekete geçti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye sabah saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evini su basan Elif Akıncı yetkililerden yardım istedi. Koah hastası olduğunu kaydeden Elif Akıncı, "Suyun içinde kaldık. Hiç bakacak kimse yok. Kocam kalp hastası. 7 çocuğumla kalıyorum. 10 kişi suyun içindeyiz. Bir yerden yardım yok" dedi.

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yaşayan Elif Akıncı şiddetli yağış sonrası evinin heryerini su bastığını tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yardım istedi. Akıncı, şunları söyledi:

"Ben KOAH ve astım hastasıyım. Suyun içinde kaldık. Hiç bakacak kimse yok. Kocam kalp hastası, pil takılacak. Nefes darlığından duramıyor. 7 çocuğumla kalıyorum. 10 kişi bir suyun içindeyiz. Bir yerden yardım yok. Allah için bir yardım bekliyoruz. Tıkandım, boğuldum. Suyun içinde mi yatalım? Siz böyle yerlerde durur musunuz? Ne eşyamız kaldı ne de bir şeyimiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne olur, Allah rızası için yardım edin. Ne yapacağız şimdi?"

Akıncı'nın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Cevdetiye Belde Başkanı Mehmet Özer ve Osmaniye Valiliği'nin harekete geçtiği öğrenildi.

Öte yandan, kuvvetli yağıştan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü binasıda nasibini aldı. Emniyet binasını su basarken emniyet ekipleri dolan suyu kendi imkanlarıyla boşalttı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, yaptığı paylaşımda, "Bugün yağmur çok kuvvetliydi. Birçok noktayı olduğu gibi Emniyet binamızı da su bastı. Ama ekip ruhumuz her zamankinden daha güçlüydü" ifadelerini kullandı.

Etkili olan yağışlar sonrası Osmaniye küçük sanayi sitesinde de bir çok araç sular altında kaldı. Yetkilillerin maddi hasar çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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