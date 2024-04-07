Osmaniye'de şiddetli yağmur sonrası kanalizasyon suyu evleri bastı

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de şiddetli yağmur sonrası bir apartmanın zemin katındaki dairesinden kanalizasyon suyu çıktı. Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen daire sakini İbiş Kalın, "Akşam perişan olduk oturduk kaldık. Ne gelen var ne giden var. Sabaha kadar oturduk. Temizledik ama hiç koku çıkmıyor" dedi.

Osmaniye'de şiddetli yağmurdan sonra Fakuşağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki bir evin içerisinden kanalizasyon suyu çıktı. Duruma tepki gösteren daire sakini İbiş Kalın, "Akşam yağmur yağdı sel sele gitti. Kanalizasyon evin odalarını bastı. Ne çamaşır kaldı ne giyecek kaldı. Halıları attım çöpe belediye gelip almamış daha. Akşam perişan olduk, oturduk kaldık. Ne gelen var ne giden var. Sabaha kadar oturduk. Temizledik ama hiç koku çıkmıyor. Midem bulandı. Ne ağlayanımız var ne gelenimiz var" dedi.