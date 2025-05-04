Osmaniye'de Sokak Hayvanları İçin Yeni Bir Barınak Kuruldu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- Osmaniye'de bir hayvanseverin bağışladığı araziye kurulan "Osmaniye Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" barınağında, çoğu hasta, ölüme terkedilmiş ve bakıma muhtaç 129 cana bakılıyor.

Osmaniye'de bir hayırseverin bağışladığı arazide kurulan "Osmaniye Mutlu Kuyruklar Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" sokak hayvanlarına umut oldu.

Dernek çatısı altında ölüme terkedilmiş, yaşama hakkı elverişli olmayan, hastalığa yakalanan hayvanlara bakan gönüllüler, hayvanların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor, onları kısırlaştırarak sahiplendiriyor.

Dernek sorumlusu Muhammet Elbaş, yaptığı açıklamada, hayvanların bakımını gönüllü olarak yaptıklarını belirtti. Barınağı 2 ay önce kurduklarını belirten Elbaş, sokakta yaşayamayacak hayvanlara baktıklarını bildirdi.

Elbaş, şunları söyledi:

"Ampute, omurilik kırıkları, uyuz, parva ve gençlik hastalığına yakalananlara baktığımız bir yer. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağındaki olaylar sonrası burası ivedi olarak gönüllüler tarafından kuruldu. Sayın Osmaniye Valimizin de bazı destekleri oldu. Burada iki aydan bu yana 129 can var. 41 yavru var. Bunların içerisinde 71'i hasta ve tedavisi devam eden köpekler. Burada devletin yeni yasalara bağlı olarak yapmış olduğu uygulamayı derneğimiz yapmaktadır. Yani sokaktan alıp, koruyup, tedavi edip, kısırlaştırıp sahiplendirme ve sahiplendirme zamanına kadar da bir canlıya değer verdiği gibi bakmakla kurulan bir alan burası."

Bakılan hayvanların sayısının günden güne arttığını bildiren Elbaş, "Çünkü sokakta mağdur canlar bayağı çok ama yükümüz de ağır. Bu yükü Osmaniye'deki gönüllülerin ve Osmaniye dışındaki gönüllülerin destekleriyle yürütebiliyoruz. Alanımızın günlük sadece beslenme ve tedavi gideri 15 bin lirayı bulmakta. O da şu an böyle. Yani tüm bu canlılara gönül vermiş insanların desteklerini bekliyoruz. Bu destek illa maddi değil. Bunların burada oyuna da ihtiyaçları var. Sevgiye de ihtiyaçları var. Çünkü bir çoğu sevgiye muhtaç hayvanlar."