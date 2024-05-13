Osmaniye'de tarım arazileri sel suları altında kaldı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de tarım arazileri sel suları altında kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda birçok belde ve köyde yollar, evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı ve çalışmalara başladı. Vatandaşlar, sürekli olarak bu tür durumlarla karşılaştıklarını ve yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini belirtti.

13.05.2024 22:55
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Osmaniye'de tarım arazileri sel suları altında kaldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi.

Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde yollar, evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, çok yağmur yağdığında her zaman bu manzara ile karşılaştıklarını, yetkililerin buna bir çare bulmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Düziçi, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de tarım arazileri sel suları altında kaldı - Son Dakika

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