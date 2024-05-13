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Osmaniye'de tarım arazileri sel suları altında kaldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi.

Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde yollar, evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, çok yağmur yağdığında her zaman bu manzara ile karşılaştıklarını, yetkililerin buna bir çare bulmasını istediklerini söyledi.