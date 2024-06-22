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Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde bitkin halde bulunan 6 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yaralı olarak getirilen 6 kuşun tedavisi tamamlandı. Kentte farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulunan 2 kerkenez, leylek, doğan, peçeli baykuş ve ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan 6 kuş doğal yaşam ortamına bırakıldı.