Osmaniye'de Terzinin Bayram Hüzünleri - Son Dakika
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Osmaniye'de Terzinin Bayram Hüzünleri

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03.06.2025 11:00
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Osmaniye\'de Terzinin Bayram Hüzünleri
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Said Daşgın, Kurban Bayramı öncesi işlerinin azaldığını ve eski günleri özlediğini belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de 40 yıldır terzilik yapan Said Daşgın, bayram öncesi işlerinin düşük olduğunu belirterek "Ufak tefek işlerimiz oluyor ama önceki işlerimiz yok. O eski bayramlarda bir hafta gece gündüz çalışırdık. Nerede o bayramlar? Şimdi yok" dedi.

Osmaniye'de konteyner iş merkezinde terzilik yapan Said Daşkın, Kurban Bayramı öncesi işlerinin iyi olmadığını belirtti. Daşgın, şöyle konuştu:

" Ramazan Bayramı'nda işlerimiz çok güzeldi. Şimdi Kurban Bayramı'na girdik, Kurban Bayramı olduğu için, masraflı bir ay onun için eskisi işlerimiz biraz öncekine göre durdu. Ramazan'a göre biraz seyrek. Bir de şöyle bir durum daha var, önceden millet hazır dikiş veriyorlardı, diktiriyorlardı, özel diktiriyorlardı şimdi dikim işi kalktı. Dikim işi kalktığı için sadece hazır giyimlerin paçalarını, kısaltmalarını daraltmalarını yapıyoruz. Yine de ufak tefek Allah'a şükürler olsun iş oluyor ama eski işlerimiz yok. Yine de ufak tefek oluyor. Paça yaptırmaya geliyorlar, kısaltma, daraltma işte ne gelirse onu yapıyoruz.

"Eskiden bayramlarda gece gündüz çalışırdık"

Ama şöyle şimdi bir durum daha var, deprem olmadan önce pasajda, biz esnaftık, konteyner verdikleri için burayı da herkes bilmiyor. Bilmediği için de rastgele geliyorlar yine de tabii ki o eski dükkanlarımızı tutmaz ama yine de boş durmuyoruz. Vatandaşın ekonomik durumu nasıl dersen, para olan da var, olmayan da yok. Olan da çok, olmayanda da hiç yok. Ufak tefek işlerimiz oluyor ama önceki işlerimiz yok. O eski bayramlarda bir hafta gece gündüz akşam çalışırdık. Nerede o bayramlar? Şimdi yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Terzinin Bayram Hüzünleri - Son Dakika

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