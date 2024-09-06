Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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OSMANİYE'de polisin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında; sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik çalışma yapıldı. Osmaniye il merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinde katılımıyla yapılan aramalarda, 2 bin 367 adet sentetik ecza hap, 73,76 gram bonzai, 5,70 gram metafetamin, hassas terazi, av tüfeği, 2 adet şarjör ve 20 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Maın Z. ile birlikte Ahmet G. ve Sefa K. tutuklandı, K.K., M.A.Y. ve M. Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber İbrahim EMÜL - Kamera Osmaniye