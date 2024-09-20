Osmaniye'de Yaşlılar İçin Aktif Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Osmaniye'de Yaşlılar İçin Aktif Yaşam Merkezi

Osmaniye\'de Yaşlılar İçin Aktif Yaşam Merkezi

Osmaniye'deki merkez, yaşlılara psikososyal destek ve hobi kursları sunarak sosyal yaşamlarını destekliyor.

20.09.2024 11:02
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Osmaniye'de Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ne gelen yaşlı vatandaşlar psikososyal destek almanın yanı sıra çeşitli kurslara katılarak hobi ediniyor, yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ne gelen yaşlı vatandaşlar, resim, müzik, el sanatları, çini kursları, fizyoterapi, kültürel, sosyal, sportif faaliyetlerden faydalanabiliyor. Servislerle sabah evden alınıp akşam tekrar evlerine bırakılan vatandaşların yemek ihtiyacı da burada karşılanıyor. Kayıtlı 72 üyesi olan, günde yaklaşık 34 kişiyi ağırlayan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerin sağlığı da kontrol ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızını ve yeğenini kaybeden Sıdıka Sığırcı, "Kahramanmaraş'tan geldim depremden sonra yeğenim vefat etti, kızım vefat etti. 2 ay çadırda kaldık, ben orada rahatsızlaştım, işte psikolojim bozuldu. Buraya geldim yine öyleydim sağ olsunlar düzelttiler beni, çok şeyler çektik orada ama ben buraya geldiğimde çok moralim bozuktu. Bir arkadaşım dedi ki bana, biz böyle böyle bir yere, aktif yaşama gidiyoruz, sen de gel dediler. Geldim ben buraya geldiğimde moralim ve psikolojim çok bozuktu. Arkadaşlarla hiç anlaşamıyordum, bağırıyordum hocalarımıza bile ama sonradan bana o kadar güzel davrandılar ki, elime bir resim verdi boyama, onu yaptım, moralim düzeldi. Arkadaşlarımız bize yardımcı oldu, hocalarım yardımcı oldu. Çok güzel zamanım geçti. Ondan sonra bir ara gelmem dedim yine duramadım evde psikolojim bozuldu yine devam ettim. Şimdi alıştım Allah'a şükür çok iyiyim. Evimizden alıyorlar bizi geri evimize bırakıyorlar. Burada mutluyuz bakıyorlar burada moralimiz bozuk geliyorlar boynumuza sarılıyorlar bize ilgi gösteriyorlar. Çok güzel yani, ben Kur'an'ımı unutmak üzereydim, hoca geldi bana, şimdi Allah için hatmimi bile yapıyorum. Her şeyden uzaklaştıydık, şimdi iyiyim çok mutluyum" diye konuştu.

Aktif Yaşam Merkezi'ne yaklaşık bir yıl önce arkadaş tavsiyesi ile geldiğini söyleyen Fatma Kaplan ise, "Benim bir arkadaşım vardı, bana bir yer açılmış oraya gidelim senle beraber dedi. Geldim, ortamı gördüm, arkadaşları gördüm, Müdür hanımı, diğerlerini gördüm. 1-2 gün geldikten sonra çok sevdim. Bizi her gün sabahleyin saat 9'da alıyorlar saat 3 buçukta tekrar evimize götürüyorlar. Sabahleyin çayımız var, öğlene yemeğimiz var, ikindine tekrar çayımız var. Bunlarla beraber çok da güzel bir ortam var, arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz ve yöneticilerimizi çok seviyoruz. Allah razı olsun hepsinden ayrı ayrı bir saygıları var çalışanlarda, diğerleri de, hepsi çok iyi insanlar. Allah burayı açanlardan razı olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yaşlılar İçin Aktif Yaşam Merkezi - Son Dakika

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