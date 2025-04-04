Osmaniye'de Yeni Ev Tavanı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Yeni Ev Tavanı Çöktü

Osmaniye\'de Yeni Ev Tavanı Çöktü

Zübeyde Can'ın yeni evi depremin ardından çöktü, aile inşaatı yapan ustadan davacı olacak.

04.04.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de depremde evi yıkılan Zübeyde Can'ın çocukları tarafından yaptırılan yeni yuvasının tavanı üzerine çöktü. Hayallerle kavuştuğu evinin tavanı çöken Can, deprem korkusunu yeniden yaşadığını söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Zübeyde Can'ın yaşadığı ev 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak ekiplerce yıkıldı. Evi yıkıldıktan sonra konteynerde yaşayan Zübeyde Can'ın çocukları annelerinin rahat etmesi için yaklaşık 6 ay önce yıkılan evlerinin arsasına 1+1 ev yaptırdı. Başını sokacak bir yuvası olduğu için mutlu olan Zübeyde Can, akşam saatlerinde evde oturduğu sırada yeni yaptırdığı evin tavanı üzerine çöktü. Mutluluğu yarım kalan yaşlı kadının çocukları evi yapan ustadan davacı olacaklarını söyledi.

"Seviniyordum şimdi tavan üzerime çöktü, dünyam yıkıldı"

Depremde evinin yıkıldığını, ardından konteynerde yaşadığını ve evlatlarının kendisine ev yaptırdığını ifade eden Zübeyde Can, "Yemeğimi yaptım tespih çekiyordum çekyatın üstünde gürültüyle üstüme çöktü ne yapacağımı şaşırdım. Telefon yere düştü. Telefonu aldım oğlumu aradım tavan çöktü oğlum gel dedim. Oğlum geldi. Hastaneye gittik. Tansiyonum yükselmiş düşüremediler, şekerim 500 çıkmış. Depremde yaşamıştım, korktum içim titredi. Yenice rahata kavuşmuştum seviniyordum evimin içine geldik diye. Konteynerde yağmur yağdı ıslandım perişan oldum. Seviniyordum şimdi tavan üzerime çöktü, dünyam yıkıldı benim. İyi ki altında kalıp ölmedim" diye konuştu.

"Anneme bir şey olsaydı bunun vebalini kim verecekti"

Depremde yıkılan evlerinin yerine annelerinin yaşaması için ev yaptırdıklarını dile getiren Mustafa Can, "Kahramanmaraş depremlerinde dolayı annemin evi yıkılmıştı. Devlet de anneme konteyner vermişti. Kardeşler arasında beraber olup bu evi anneme yaptırdık. Sağlıklı bir inşaat yapmamışlar. Akşam saatlerinde çatısı yıkılmış. Annem beni aradı geldim, evi bu halde buldum. Anneme bir şey olsaydı veya gece olmuş olsaydı bunun vebalini kim verecekti. Hastaneye götürdük annemi 4 saat gözetim altında kaldı. Şekeri ve tansiyonu yükselmişti ağrı kesici verildi. Bu inşaatı yeni yaptırmıştık. Yaklaşık 6 ay oldu. İnşaatı yapan ustalar baştan savma bir iş yapmış. Ustaya ulaştık bize 'istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' dedi" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, osmaniye, 3-sayfa, İnşaat, Deprem, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yeni Ev Tavanı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron’dan Trump’ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz Macron'dan Trump'ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz
Beşiktaş’tan başkan Serdal Adalı’ya ceza veren TFF’ye bomba tepki Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki
İlk ’’boykot’’ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk ''boykot'' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Avcılar’da iki otele silahlı saldırı Avcılar'da iki otele silahlı saldırı
İşlerini ellerinden alabilir mi Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu İşlerini ellerinden alabilir mi? Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Bahçeli alarmı Partililer etten duvar ördü Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü
MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

14:08 Bahçeli alarmı Partililer etten duvar ördü Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
12:22 Tavuk dönerde kan donduran hile Çamaşır suyu kullanıyorlar Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
19:31 İşlerini ellerinden alabilir mi Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu İşlerini ellerinden alabilir mi? Yapay zeka, hakemlerin korkulu rüyası oldu
19:28 Avcılar’da iki otele silahlı saldırı Avcılar'da iki otele silahlı saldırı
19:14 İlk ’’boykot’’ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk ''boykot'' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
18:56 Beşiktaş’tan başkan Serdal Adalı’ya ceza veren TFF’ye bomba tepki Beşiktaş'tan başkan Serdal Adalı'ya ceza veren TFF'ye bomba tepki
18:53 Macron’dan Trump’ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz Macron'dan Trump'ın vergilerine tehdit gibi yanıt: Daha zayıf ve fakir hale geleceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 14:21:07. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Yeni Ev Tavanı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement