Zorkun Yaylası\'nda tamamlanan yol törenle açıldı

Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda tamamlanan yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in yaylada hayata geçirdiği hizmetlerden memnun kalan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri koçu kesmek istedi. Başkan Çenet, "Kurbandan yeni çıktık" diyerek isteği kabul etmeyince koç kesilmedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karaçay Saklı Şelale yolu, Zorkun yolu bağlantı kavşağı ile Zorkun Yaylası'ndaki yol ve kaldırım çalışmaları, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Zorkun Yaylası'nda gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış öncesinde Başkan Çenet'in yaylada gerçekleştirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri koçun açılışta kesilmesini istedi. Ancak Başkan Çenet, Kurban Bayramı'ndan yeni çıkıldığını belirterek, "Kurbandan yeni çıktık, gerek yok" sözleriyle bu isteği kabul etmedi. Böylece koç kesilmedi. - OSMANİYE