Osmaniye\'deki Dumanlı Yaylası, yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan 1800 metre rakımlı Dumanlı Yaylası, gerek profesyonel gerekse eğitime yeni başlayan yamaç paraşüt sporcularının da uğrak noktası haline geldi.

Düziçi ilçesi Dumanlı yaylası bölgesinde 1100 rakımlı bölgede yamaç paraşütü sporcuları için hazırlanan havalanma pisti yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Osmaniye ve diğer illerden gelen, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları havalanma pistinde rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını sürdürüyor.

Fotoğraf ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ziyaret ettiği 1800 metre rakımlı yaylada misafirler, yamaç paraşütü tandem pilotları Yakup Yalçın, Mustafa Kurt ve Turan Fevzi Alçı eşliğinde manzaranın ve Düziçi semalarında uçmanın keyfini yaşıyor. Yamaç paraşütü tandem pilotları Yakup Yalçın ile uçuş gerçekleştiren Osmaniye Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, gökyüzünde yaptığı açıklamada, "Hayatında ilk defa yamaç paraşütü yaptığını ve bu sporun çok keyifli, bundan sonra deneyeceğim" dedi. - OSMANİYE