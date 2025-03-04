Osmaniye'deki Orman Yangını Söndürüldü

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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır Köyü ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 10 dekar örtülü alan zarar gördü.